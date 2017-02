CDU-Politiker wollen "7. Sinn" über Netz-Gefahren

© Dennis Skley / Flickr (CC BY-ND 2.0)

Zwei Bundestagsabgeordnete machen sich in einem Schreiben an den WDR-Intendanten für ein Comeback des "7. Sinns" stark. Anstelle von Verkehrsthemen soll es darin jedoch um Grundregeln im Umgang mit dem Internet geben.

WDR-Intendant Tom Buhrow hat Post bekommen: Der CDU-Innenexperte Clemens Binninger und der internetpolitische Sprecher der CDU, Thomas Jarzombek, regen in einem Schreiben den Start einer Fernsehsendung an, die über die Gefahren im digitalen Alltag hinweisen soll. Das berichtet die "Berliner Morgenpost", der der Brief an Buhrow vorliegt. Vorbild eines solchen Formats könnte "Der 7. Sinn" sein - jene Sendung, die bis zu ihrer Einstellung im Jahr 2005 über Verkehrsthemen aufklärte.

Gerade ältere Zuschauer, die weniger Erfahrung im Umgang mit den neuen Medien haben, könnten damit erreicht werden, "um auf unterhaltsame und informative Weise Grundregeln im Umgang mit dem Internet und den sozialen Medien zu lernen", schreiben die CDU-Bundestagsabgeordneten dem Bericht zufolge. Tatsächlich hatte der WDR vor einigen Jahren schon einmal den "Ratgeber Internet" fürs Erste produziert. Dieser wurde jedoch im Jahr 2014 zusammen mit anderen "ARD-Ratgebern" eingestellt.