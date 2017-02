7. Staffel: Tele 5 hat ein Herz für "Dexter"-Fans

© Showtime

Auch wenn "Dexter" hierzulande nie ein großer Quoten-Hit war, erscheint es reichlich kurios, dass auch über drei Jahre nach dem Serien-Ende noch immer zwei Staffeln nicht im Free-TV zu sehen waren. Nun steht Staffel 7 aber in den Startlöchern.

Über drei Jahre liegt die Ausstrahlung der Final-Folge von "Dexter" in den USA bereits zurück, doch hierzulande haben es die letzten beiden Staffeln noch immer nicht ins Free-TV geschafft. Nachdem sich Tele 5 vor einiger Zeit jedoch die Rechte an sämtlichen Folgen der gefeierten Serie des US-Senders Showtime sicherte, nährte das die Hoffnung einiger Fans, auch die ausbleibenden Staffeln noch sehen zu können.

Tatsächlich nahm Tele 5 im vorigen Jahr bereits die sechste Staffel als deutsche Free-TV-Premiere ins Programm. Und nun steht auch ein Ausstrahlungstermin für Staffel 7 fest: Gezeigt werden die zwölf Folgen ab dem 17. März jeweils freitags ab 22:30 Uhr im Doppelpack. Wann die finale achte Staffel ihren Weg ins Programm schaffen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht bekannt.

In "Dexter" verkörpert Schauspieler Michael C. Hall einen Forensiker, der nachts mordend durch Miami zieht. Am Ende der Serie hat Dexter übrigens sage und schreibe 117 Menschen auf seinem Gewissen.