Sky Sport News überträgt erneut Laureus-Awards

© Sky

Am Dienstag werden in Monte Carlo wieder die Laureus World Sports Awards verliehen. Übertragen werden diese erneut von Sky Sport News. Anders als im Vorjahr laufen sie damit live im Free-TV. Eurosport 1 hat eine Zusammenfassung angekündigt.

Die Laureus World Sports Awards werden auch in diesem Jahr wieder live von Sky Sport News übertragen und wird damit in diesem Jahr, nachdem der Sportnachrichtensender ins Free-TV gewechselt ist, für jedermann ohne Kosten zu sehen sein. Sky Sport News überträgt die Gala am kommenden Dienstag ab 18:30 Uhr live und schickt dafür erneut Gregor Teicher nach Monte Carlo, der diesmal von Max Bielefeld unterstützt wird. Beide sollen am Roten Teppich für Sky Sport News auf Stimmenfang gehen.

Die eigentliche Gala, bei der in sieben Kategorien herausragende Leistungen von Sportlern und Sportlerinnen aus aller Welt ausgezeichnet werden, wird in diesem Jahr vom Schauspieler Hugh Grant moderiert. Aus deutscher Sicht dürfen sich dabei etwa Tennisspielerin Angelique Kerber und Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg Hoffnung auf eine Auszeichnung machen. Nominiert sind daneben auch Usain Bolt, Turnerin Simone Biles, die NBA-Stars LeBron James und Steph Curry, Schwimmerin Katie Ledecky, Tennis-Ass Andy Murray, Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Olympia-Legende Michael Phelps. Chancen ausrechnen dürfen sich auch das Merces-Formel-1-Team, Real Madrid, die Chicago Cubs, die Cleveland Cavaliers, Leicester City sowie die Nationalmannschaften aus Portugal und Island.

Doch nicht nur Sky Sport News widmet sich der Verleihung der "Oscars des Sports". Auch Eurosport 1 möchte über die Laureus World Sports Awards berichten und hat für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein "Eurosport Spezial" angekündigt. Ab Mitternacht möchte der Sportsender in einer 45-minütigen Sendung die Highlights der Preisverleihung senden.