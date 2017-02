One wird deutsche Heimat für Hornbys Seriendebüt

© One

Nick Hornbys erste Fernsehserie "Love, Nina" schafft den Sprung nach Deutschland: One nimmt sich der Ausstrahlung an und sendet die Produktion ab Ende März. Auch die historische Krankenhausserie "Charité" wird zusätzlich bei One gesendet.

Im vergangenen Jahr sendete BBC One in Großbritannien die Serie "Love, Nina". Es war die erste Serie, die vom Erfolgsschriftsteller Nick Hornby umgesetzt wurde. Nun schafft es die Serie, die eine Adaption des gleichnamigen Romans von Nina Stibbe ist, auch nach Deutschland. One nimmt sich der Ausstrahlung an und sendet die fünfteilige Serie immer freitags zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr.

"Love, Nina" spielt im Jahre 1982 und erzählt die Geschichte eines Mädchens, das in Briefen von ihrem Auszug von Leicester nach London berichtet. In der englischen Hauptstadt nimmt sie eine Stelle als Kindermädchen an und kümmert sich dabei um die beiden Söhne der Literaturlektorin Georgia, über welche sie wichtige Persönlichkeiten der Literaturszene kennenlernt. Die Hauptrolle wird gespielt von Faye Marsay, welcher in der Vergangenheit unter anderem auch bereits für "Game of Thrones" vor der Kamera stand und die Hauptrolle in der Miniserie "The White Queen" spielte.

One startet "Love, Nina" am 24. März mit einer Doppelfolge. Bis dahin wiederholt der Spartenkanal der ARD noch die dienstags im Ersten gesendet Serie "Frau Temme sucht das Glück" auf diesem Sendeplatz. Die historische Krankenhausserie "Charité", die Mitte März den Sendeplatz im Hauptprogramm von "Frau Temme" übernimmt, bekommt dennoch auch einen Wiederholungssendeplatz bei One. Dort wird "Charité" ab dem 22. März immer mittwochs und damit nur einen Abend nach der Premiere um 21:05 Uhr gesendet.