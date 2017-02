Das Erste hat neuen Termin für Terror-"Tatort"

© WDR/Frank Dicks

Am Neujahrstag wollte die ARD den neuen Dortmunder "Tatort: Sturm" aus Respekt vor den Opfern und Angehörigen des Berliner Terroranschlages nicht senden. Nun hat Das Erste einen neuen Sendeplatz für den Krimi gefunden und will ihn an Ostern senden.

Eigentlich wollte Das Erste mit dem Dortmunder "Tatort: Sturm" in das neue Jahr starten. Nach einigem Zögern wurde die Ausstrahlung in Folge des Anschlags auf den Berliner Breitscheidplatz aber kurzfristig doch noch aus dem Programm genommen. Anstelle des "Tatorts" durften der "Polizeiruf 110" die Primetime am Neujahrstag bespielen. Ein Dasein im Archiv sollte der ausgefallene "Tatort: Sturm" dabei nie fristen, sondern mit größerem zeitlichen Abstand gesendet werden. Nun gibt es auch einen neuen Sendetermin.

Entschieden hat man sich dabei im Ersten offensichtlich für das Osterwochenende. Gegenüber dem "Tagesspiegel" bestätigte Gebhard Henke, der Fernsehfilmchef des WDR ist und innerhalb der ARD auch als Koordinator für den "Tatort" fungiert, dass der Dortmunder Fall nach aktueller Planung am 17. April ausgestrahlt werden soll. Kommissar Faber würde damit am Ostermontag ermitteln.

Das Erste hatte den Krimi aus Respekt vor den Opfern, Angehörigen und nicht zuletzt dem Empfinden der Zuschauer aus dem Programm genommen, weil der "Tatort: Sturm" mit Bildern und Eindrücken gespickt ist, die Assoziationen an den Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz wecken könnte. Der "Tatort: Sturm" endet damti mit dem Selbstmordattentat eines Islamisten.