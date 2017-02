RTL Crime ergattert Rechte für Nazi-Drama "SS-GB"

© RTL Crime

Am Valentinstag wird das BBC-Drama "SS-GB" auf der Berlinale vorgestellt, ehe es am 19. Februar in Großbritannien Fernsehpremiere feiert. RTL Crime verkündet nun, dass die Was-wäre-wenn Serie im Herbst auch in Deutschland zu sehen sein wird.

Stellen Sie sich vor, dass die Nazis den Luftkrieg gegen Großbritannien 1941 gewonnen hätten und Hitler-Deutschland nun der Herrscher des Vereinigten Königreichs wäre. Dies ist nämlich die Prämisse der neuen Drama-Serie "SS-GB", die morgen auf der Berlinale vorgestellt und am 19. Februar auf BBC One im Fernsehen Premiere feiern wird. Auch hierzulande soll die sechsteilige Miniserie ausgestrahlt werden, und zwar auf RTL Crime. Der Pay-TV-Sender hat bekanntgegeben, sich die deutschen Ausstrahlungsrechte gesichert zu haben. Voraussichtlich im Herbst wird die Serie ihren Weg ins Programm finden.

"SS-GB" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Len Deighton ("Harry Palmer") aus dem Jahre 1978 und erzählt von dem renommierten Mord-Ermittler Douglas Archer (Sam Riley, "Control"), der zwischen die Fronten der barbarischen SS-Soldaten und der ebenso schonungslosen britischen Widerstandsbewegung kommt. Eigentlich ermittelt er in einem zunächst gewöhnlich scheinenden Mordfall, als er plötzlich der Wahrheit auf die Spur kommt und eine düstere Verschwörung aufdeckt. Von diesem Zeitpunkt an muss er sich für eine Seite entscheiden.

Neben Sam Riley werden auch die deutschen Schauspieler Lars Eidinger ("Terror - Ihr Urteil"), Ronald Zehrfeld ("Barbara") und Rainer Bock ("Winnetou - Der Mythos lebt") zu sehen sein. Als Regisseure fungiert Philipp Kadelbach ("Unsere Mütter, unsere Väter"), das Drehbuch stammt von den James Bond-Autoren Neal Purvis und Robert Wade ("Skyfall", "Spectre"). Als Produzenten zeichnen sich neben BBC Worldwide auch Lookout Point von Sid Gentle Films Ltd. aus.