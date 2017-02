Vanessa Zaher spricht für den Hessischen Rundfunk

© HR/Bernd Jaworek

Der Hessische Rundfunk (HR) hat seit dieser Woche eine neue Leiterin der Programmkommunikation: Vanessa Zaher übernimmt den Job von Brigitte Schulz, die sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

Wechsel in der Presseabteilung des HR: Seit dem 13. Februar leitet Vanessa Zaher die Programmpresse und ist damit auch Pressesprecherin des Senders. Die 38-Jährige kommt von der GSEA Beitragskommunikation, wo sie die Kommunikation für den Rundfunkbeitrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio verantwortet hat. Zuvor arbeitete sie in Presseabteilungen verschiedener Unternehmen aus der Medien- und Agenturbranche.

Zaher folgt auf Brigitte Schulz, die in den Ruhestand gegangen ist. "Ich freue mich, dass wir mit Vanessa Zaher eine ausgewiesene PR-Expertin und Kennerin der Medienbranche gewinnen konnten, die in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich an zentraler Stelle für ARD/ZDF und das Deutschlandradio gesprochen hat", sagt der Leiter der HR-Unternehmenskommunikation Christoph Hammerschmidt.