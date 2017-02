NDR-Journalistin wird Sprecherin von Steinmeier

© ARD-Hauptstadtstudio/Jens Müller

Frank-Walter Steinmeier ist am Sonntag zum zwölften Bundespräsidenten Deutschlands gewählt worden. Nun stellt er das Team für seine Zeit im Schloss Bellevue zusammen: Als seine Sprecherin wird die NDR-Hörfunkjournalistin Anna Engelke arbeiten.

Am 18. März endet die Amtszeit von Joachim Gauck, dann wird Frank-Walter Steinmeier auch ganz offiziell neuer Bundespräsident sein. Bis zu seinem tatsächlichen Amtsantritt vergehen also noch ein paar Tage - und diese nutzt er nun, um sein neues Team im Schloss Bellevue zusammenzustellen. Der dpa bestätigte Steinmeier nun jedenfalls, dass die NDR-Hörfunkjournalistin Anna Engelke als Sprecherin für ihn arbeiten werde. "Anna Engelke ist eine erfahrene Journalistin. Sie kennt sich in der Bundespolitik bestens aus und hat einen Blick für internationale Themen", so Steinmeier gegenüber der Nachrichtenagentur.

Engelke leitet derzeit die NDR-Hörfunkgruppe im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, kennt sich aber auch als Pressesprecherin gut aus. Zwischen 2012 und 2015 arbeitete sie als Pressesprecherin der ARD. Ihre journalistische Karriere startete sie Anfang der 90er Jahre beim WDR, ZDF und der "Westfalenpost". Danach absolvierte sie ein Volontariat beim NDR und arbeitete anschließend viele Jahre als Hörfukjournalistin. Zwischen 2007 und 2012 war sie Korrespondentin des NDR im ARD-Studio in Washington.

Engelke folgt in der Position als Pressesprecherin des Bundespräsidenten auf Ferdos Forudastan. Die deutsch-iranische Journalistin spricht seit September 2012 für das scheidende Staatsoberhaupt, Joachim Gauck. Engelke ist mit dem Journalisten Jörg Thadeusz verheiratet. Frank-Walter Steinmeier wurde am Sonntag von der Bundesversammlung im ersten Wahlgang zum neuen Bundespräsidenten gewählt - ARD und ZDF erreichten mit ihren Übertragungen ein Millionenpublikum (DWDL.de berichtete).