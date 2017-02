Frauen in TV-Schlüsselpositionen unterrepräsentiert

© ARD/ZDF

Eine Studie hat ergeben, was man schon ahnen konnte: Frauen sind bei TV-Produktionen in Schlüsselpositionen unterrepräsentiert. ARD und ZDF wollen gegensteuern. Die Anstalten wollen den Frauen-Anteil in Zukunft erhöhen.

Frauen sind bei Fernsehproduktionen in Schlüsselpositionen wie Regie deutlich unterrepräsentiert. Das geht aus einer Studie hervor, die das Fraunhofer-Institut und die Universität Rostock im Auftrag von ARD und ZDF durchgeführt haben. Mit einer Analyse von Absolventenzahlen wird belegt, dass an deutschen Filmhochschulen anteilig mehr Frauen ausgebildet werden als später im TV-Markt aktiv tätig sind. Die Position Regie ist gemäß der Studie zu 83 Prozent mit Männern besetzt, bei Kamera und Ton sind es sogar 92 beziehungsweise 96 Prozent. Im Bereich Produktion sind Männer zu 48 Prozent vertreten und Frauen zu 32 Prozent, 20 Prozent sind gemischtgeschlechtliche Teams.

In den Bereichen Kostüm und Schnitt sind dagegen mehr Frauen als Männer und in den Bereichen Produktion und Szenografie Frauen und Männer ausgeglichen vertreten. In Interviews und Onlinebefragungen konnten demnach branchenimmanente Herausforderungen und Barrieren identifiziert werden, die Frauen in ihrem Berufsleben stärker beeinträchtigen als Männer. So können beispielsweise die überwiegend männlich konnotierten Berufsbilder innerhalb der TV-Branche und die durch lange Abwesenheitszeiten erschwerte Vereinbarkeit von Job und Familie, Ursachen für das bestehende Ungleichgewicht sein.

Das ZDF hat als Reaktion auf die Ergebnisse angekündigt, konkrete Maßnahmen ergreifen zu wollen, um die Gleichstellung von Frauen bei der TV-Produktion zu fördern. Mit Blick auf die Filmproduktion habe das Kleine Fernsehspiel für den Filmnachwuchs bereits frauenspezifische Förderprogramme etabliert. Um den Frauenanteil auch bei Auftrags- und Koproduktionen zu erhöhen, soll nach Angaben des ZDF eine verstärkte Sensibilisierung stattfinden. "Wir werden, ausgehend von unserer Nachwuchsarbeit im Kleinen Fernsehspiel, ein Förderprogramm auflegen, das Regisseurinnen ermöglicht, Erfahrungen im seriellen Inszenieren am Vorabend zu machen", sagte Heike Hempel, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm / Serie II, in Berlin.

"Außerdem werden wir verstärkt darauf achten, dass Regisseurinnen für jedes fiktionale Projekt vorgeschlagen werden", so Hempel weiter. Man wolle mit den besten und kreativsten Köpfen der Branche zusammenarbeiten. Um deren Referenzen objektiver beurteilen zu können, will das ZDF die zuständigen Agenturen bitten, Erziehungszeiträume in die Lebensläufe der TV-Macher aufzunehmen. Parallel dazu müsse man auch im Hinblick auf die Möglichkeiten zur Kinderbetreuung am Filmset individuelle Unterstützung leisten. Geplant ist außerdem um Monitoring für Produktionen, um die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüfen zu können.

Die ARD verweist indes darauf, bereits im September 2015 mit einem Maßnahmenplan zugesagt zu haben, den Anteil an Regisseurinnen bei fiktionalen Produktionen zu erhöhen. Als eine konkrete Maßnahme wurde vereinbart, die Produzenten bei Fernsehfilmen und Krimis gezielt aufzufordern, den Redaktionen für anstehende Projekte sowohl einen Regisseur als auch eine Regisseurin vorzuschlagen. Bei den Serienproduktionen sei es das Bestreben, die 20-Prozent-Marke in jeder Staffel zu erreichen. Auf einen ebenso hohen Anteil möchte auch die ARD Degeto kommen.