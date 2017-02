Freemans "Story of God" geht an Ostern weiter

© National Geographic / Reza Riazi

Am Oster-Wochenende setzt National Geographic auf die zweite Staffel der Doku-Reihe "Story of God" mit Morgan Freeman. Gezeigt werden alle drei Folgen am Stück - und auch die erste Staffel gibt es noch einmal zu sehen.

National Geographic hat einen Ausstrahlungstermin für die zweite Staffel der Doku-Serie "Morgan Freeman's Story of God" gefunden. Der Pay-TV-Sender zeigt die drei neuen Folgen im Osterprogramm, genauer gesagt am Karsamstag, den 15. April ab 20:10 Uhr. An diesem Abend werden alle drei neuen Episoden am Stück gesendet. Darüber hinaus wiederholt National Geographic einen Tag später die gesamte sechsteilige erste Staffel noch einmal ab 11:45 Uhr.

In der zweiten Staffel spricht Morgan Freeman mit verschiedenen Menschen buchstäblich über Gott und die Welt und widmet sich in jeder Folge einem anderen Thema. Diesmal geht es um "Der Auserwählte", "Himmel und Hölle" sowie "Gottesbeweise". "Das Schönste während des Drehs der Serie war es, die Verbindungen und Verknüpfungen von allen Menschen jeglicher Kulturen, Ideologien und Religionen zu finden, wenn es darum geht, die größten Mysterien des Lebens zu ergründen", sagt der Schauspieler.

Die Zuschauer haben übrigens die Wahl zwischen dem englischen Original oder der deutschen Sprachfassung. Alle Episoden sind im Anschluss an die Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand und mit Sky Ticket verfügbar.