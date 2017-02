Rolle rückwärts: US-"Playboy" holt Nackte zurück

© Playboy

"Naked is normal": Diese Worte zieren das neueste Cover des US-"Playboys". Das Magazin vollzieht damit auch eine Kehrtwende und wird künftig wieder Fotos von Nackten zeigen. Rund ein Jahr lang hatte man darauf verzichtet.

Seit rund einem Jahr sehen die Leser des US-"Playboys" keine völlig nackten Frauen mehr im Magazin. Damals hieß es, entsprechende Aufnahmen seien in Zeiten des Internets überholt. Zudem erklärte man, dass man sich verstärkt auf junge Leser fokussieren will - mit mehr Anspruch und Kunst. Nun vollzieht das Magazin die Rolle rückwärts und holt die Nackten zurück.

Cooper Hefner, Sohn von "Playboy"-Gründer Hugh Hefner, erklärt in einem Statement: "Ich bin der erste, der zugibt, dass die Art und Weise, wie das Magazin mit Nacktheit umgegangen ist, altmodisch war - aber sie vollständig zu entfernen, war falsch. Heute nehmen wir uns unsere Identität wieder, und wir gewinnen zurück, wer wir sind." Junior-Hefner ist beim "Playboy" Chef der Kreativabteilung. Via Twitter hat der "Playboy" auch gleich das Cover für die Ausgabe März/April veröffentlicht. In großen Lettern heißt es dort: "Naked is normal".