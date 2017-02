"B.Z." ernennt Stellvertreter für neue Chefredakteurin

© DWDL/Axel Springer © Springer

Nach dem Wechsel von Peter Huth zur "Welt am Sonntag" werden bei der "B.Z." weitere personelle Weichen gestellt. Jorin Verges wird Stellvertreter der neuen Chefredakteurin Miriam Krekel bei Springers Hauptstadt-Blatt.

Nach dem Aufstieg von Miriam Kreckel zur "B.Z."-Chefredakteurin als Nachfolgerin von Peter Huth wird Jorin Verges neuer Stellvertreter. Der 34-Jährige tritt den Posten zum 15. Februar an und ist schon seit 2013 Mitglied der Chefredaktion sowie verantwortlicher Blattmacher der Hauptstadt-Zeitung.

"Jorin Verges hat schon in den letzten Jahren als Blattmacher maßgeblich daran mitgewirkt, die Reputation der 'B.Z.' als glaubwürdige, meinungsstarke und kreative Medienmarke zu stärken", so Miriam Krekel über die Personalie. "Ich bin froh, dass wir künftig gemeinsam in neuer Konstellation diesen Erfolgskurs fortsetzen werden."