Norbert Blüm hofft auf eigene Late-Night-Show

© YouTube / Holm Dressler

Er ist zwar bereits 81, hat aber ganz offensichtlich noch Lust aufs Rampenlicht: Der ehemalige Arbeitsminister Norbert Blüm kann sich eine späte Karriere als Late-Night-Moderator vorstellen. Im Netz finden sich bereits erste Probe-Aufnahmen.

Geht es nach Holm Dressler, dann wird man den früheren Bundesarbeitsminister Norbert Blüm künftig regelmäßig im Fernsehen zu sehen bekommen. Der ehemalige Produzent von Thomas Gottschalks Late-Night-Show bei RTL steht hinter dem Projekt, das bereits mehreren Sendern angeboten wurde. Es sieht vor, dass Blüm täglich um Mitternacht an historische Ereignisse des jeweiligen Tages erinnert.

Wie Dressler der dpa sagte, seien mit Blüm bereits 28 Folgen von jeweils 15 Minuten Länge produziert worden. Erste Einblicke in das Format gibt es derzeit auf YouTube zu sehen. "Es soll nicht bei einem Fingerspiel bleiben. Unser Material liegt jetzt zur Prüfung bei ARD, ZDF, RTL, Sat.1 und auch bei kleineren Spartensendern", so Dressler, der den 81-jährigen Moderator lobt: Blüm gelinge eine sehe unterhaltsame Präsentation.





Zugleich wäre der langjährige CDU-Politiker sogar bereit, das Format auf eine halbe Stunde auszuweiten, um auch mit Gästen zu talken. Norbert Blüm, der einst schon im Rateteam der Neuauflage von "Was bin ich?" saß, kann sich trotz seines fortgeschrittenen Alters eine regelmäßige Show gut vorstellen: "Meine Rente ist zwar sicher, aber ich bin jung genug, eine neue Karriere zu starten", sagte er gegenüber "Bild". "Die Late-Night-Show ist genau das, was ich jetzt machen möchte."

Ob große Sender wirklich an einem Format dieser Art interessiert sind, bleibt abzuwarten. Feedback habe er noch nicht erhalten, so Holm Dressler zur dpa. Immerhin: Nach dem Abschied von Harald Schmidt und Stefan Raab wäre im deutschen Fernsehen zumindest in der Theorie ein Platz am späten Abend frei.