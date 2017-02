Tele 5 verknüpft "Star Trek" mit Experten-Chat

© Tele 5

Unter dem Motto "Inside Star Trek" wird Tele 5 im März mehrere bemerkenswerte "Star Trek"-Episoden zeigen und parallel dazu einen Experten-Chat im Netz anbieten. Dort ist auch die Meinung der Trekkie-Gemeinde gefragt.

Tele 5 will sich als Heimat für Trekkies in Erinnerung rufen und plant für Sonntag, den 26. März einen Thementag, an dem von 17:01 Uhr an aus den verschiedenen "Star Trek"-Serien insgesamt fünf ausgewählte Episoden gezeigt werden, deren Inhalte nach Angaben des Senders kontrovers und brandaktuell sein sollen. Den Anfang macht die "Raumschiff Enterprise"-Folge "Der erste Krieg".

Danach folgen "Star Trek - The Next Generation" mit "Mission ohne Gedächtnis", "Star Trek - Deep Space Nine" mit "Im fahlen Mondlicht" sowie die zweiteilige Folge "Das Tötungsspiel" aus "Star Trek - Raumschiff Voyager". Das Special steht unter dem Motto "Inside Star Trek" und wird interaktiv gestaltet: Während der Ausstrahlung werden die Zuschauer nämlich durch Einblendung in Schlüsselszenen aufgefordert, parallel im Netz mitzudiskutieren.

Tele-5-Trailer zu "Inside Star Trek"

Beantwortet werden die Fan-Fragen vom Physiker Dr. Hubert Zitt, der als echte "Star Trek"-Koryphäre gilt und mit Insider-Wissen glänzt. Wer mitmachen will, kann dies etwa über Facebook und Twitter tun. Als zentrale Anlaufstelle dient jedoch die Tele-5-Website, auf der ein Social-Hub die Beiträge in einem Chatverlauf bündeln soll. Begleitet wird die Aktion durch ein Gewinnspiel, bei dem Tickets für die FedCon, der größten deutschen SciFi-Convention in Bonn, verlost werden.