Sat.1 bringt "Genial daneben" etwas schneller zurück

Die Neuauflage von "Genial daneben" kommt etwas schneller ins Fernsehen als zunächst geplant: Sat.1 hat den Start um eine Woche vorgezogen - mit dem Nebeneffekt, dem Auftakt der neuen "Let's dance"-Staffel aus dem Weg zu gehen.

Im März will Sat.1 rund um die Neuauflage von "Genial daneben" bekanntlich seinen "Fun-Freitag" wiederbeleben - der startet nun sogar eine Woche früher als ursprünglich geplant. Wie der Sender am Mittwoch ankündigte, soll es bereits am 10. März losgehen. Damit geht man zumindest zum Auftakt der neuen Staffel von "Let's dance" aus dem Weg, die RTL ab dem 17. März am Freitagabend in Konkurrenz zu den Show-Formaten von Sat.1 ins Programm nehmen wird.

Am Programmablauf ändert sich unterdessen nichts: Der "Fun-Freitag" beginnt um 20:15 Uhr zunächst mit "Paul Panzers Comedy Spieleabend", ehe Hugo Egon Balder um 21:15 Uhr Hella von Sinnen, Wigald Boning und weitere Ratefüchse mit skurrilen Zuschauer-Fragen konfrontiert. Von beiden Comedy-Formaten sind zunächst sechs Folgen geplant. Um 22:15 Uhr folgt schließlich die zweite Staffel der Sketch-Comedy "Rabenmütter" mit vier frischen Episoden. Wiederholungen der Shows mit Paul Panzer und Hugo Egon Balder laufen übrigens sonntags ab 22:30 Uhr im Anschluss an "The Voice Kids".

"Genial daneben" kam zwischen 2003 und 2011 auf mehr als 400 Folgen und entwickelte sich zu einem Dauerbrenner für Sat.1. "Es fühlt sich an, als wäre 'Genial daneben' nie weg gewesen. Ich bin bereit, noch mal 409 Sendungen zu moderieren. Danach heirate ich noch dreimal", so Hugo Egon Balder Anfang Dezember, als Sat.1 das Comeback der Show offiziell bestätigte. Inzwischen ist die von Constantin Entertainment produzierte Neuauflage bereits im Kasten.

Bis der neue "Fun-Freitag" an den Start geht, versucht Sat.1 übrigens schon mal mit einer anderen Panelshow sein Glück: Von dieser Woche ist Ruth Moschner jeweils freitags um 20:15 Uhr mit "So tickt der Mensch" zu sehen. Durch den vorgezogenen Start von "Genial daneben" & Co. gibt's hiervon zunächst allerdings nur drei statt der zunächst angekündigten vier Folgen zu sehen.