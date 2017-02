Neuer Starttermin für "Kunst.Stoff" bei Sky Arts

© Sky

In seiner neuen Eigenproduktion "Kunst.Stoff" will Sky Arts bedeutende Kunst hinterfragen. Zunächst warf jedoch der Starttermin Fragen auf - nachdem sich der ursprünglich für Januar geplante Auftakt verschob, gibt's nun einen neuen Anlauf.

Ursprünglich bereits für Mitte Januar angekündigt, nimmt Sky Arts seine neue Eigenproduktion "Kunst.Stoff" nun erstmals am 16. März ins Programm. Die Reihe, in der sich der Musiker Christopher von Deylen zusammen mit der Schriftstellerin Kat Kaufmann in jeder Folge monothematisch einem Teilaspekt des Kunstbegriffs widmen wollen, ist fortan an jedem dritten Donnerstag im Monat um 20:15 Uhr bei Sky Arts zu sehen. Getrennt voneinander treffen sie Akteure der zeitgenössischen Kunst- und Kulturszene, um sich im Anschluss gemeinsam mit ihren Erfahrungen und Einstellungen auseinander zu setzen.

Man wolle Kunst in dem Format offen hinterfragen, heißt es vom Sender. "Kunst liegt immer im Auge des Betrachters und das wollen wir mit diesem Format zeigen", so Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels Sky Deutschland. In der ersten Folge, in der es "politische Kunst" geht, begegnet Kat Kaufmann dem Theatermacher Ersan Mondtag und dem Punkmusiker Schorsch Kamerun von der Band "Die Goldenen Zitronen". Christopher von Deylen wiederum unterhält sich mit Dr. Susanne Rockweiler, der stellvertretenden Direktorin des Martin-Gropius-Bau.