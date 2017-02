ProSieben probiert "The Middle" am Nachmittag aus

© ZDFneo/BOB D/Warner Bros. Entertainment Inc.

Ab Anfang März schraubt ProSieben an seinem Sitcom-Line-up am Nachmittag. Die langjährige US-Comedyserie "The Middle" erhält im Zuge dessen einen prominenteren Sendeplatz, "2 Broke Girls" läuft stattdessen fortan früher.

Seit Jahren setzt ProSieben nun schon am Nachmittag auf Sitcoms - ein kostengünstiges Programm, von dem die Zuschauer offensichtlich nur sehr langsam müde werden, wie der Blick auf die Quoten zeigt. Insbesondere auf "The Big Bang Theory" kann sich der Sender mit Marktanteilen von bis zu 17,3 Prozent in der Zielgruppe in diesem Jahr weiter verlassen. Im Vorfeld will ProSieben demnächst allerdings mal wieder für etwas Abwechslung sorgen.

Ab dem 6. März setzt der Sender montags bis freitags gegen 14:30 Uhr auf zwei Folgen der Sitcom "The Middle", die in den USA in diesem Jahr bereits in die neunte Staffel starten wird, hierzulande aber bislang vergleichsweise wenig Beachtung fand. Bislang zeigt ProSieben die Serie um die mittelständige Familie Heck im Vormittagsprogramm - demnächst wird sie also in den Nachmittag wandern, wo "The Middle" anstelle von "2 Broke Girls" laufen wird.

"2 Broke Girls" wandert im Gegenzug ab Anfang März auf den Sendeplatz um 12:15 Uhr, wo aktuell noch die inzwischen eingestellte Sitcom "How I Met Your Mother" wiederholt wird, deren Dosis ProSieben fortan auf nur noch eine Folge reduzieren wird. Trotz der ohnehin schon hohen Schlagzahl will ProSieben im Falle von "The Big Bang Theory" hingegen noch mehr Gas geben als zuletzt: Anstelle von drei Folgen sind ab dem 6. März sogar gleich vier "Big Bang"-Wiederholungen im Nachmittagsprogramm zu sehen.

Fans von "Two and a half Men" müssen sich dagegen erst mal nicht umstellen: Auch weiterhin zeigt ProSieben jeweils um kurz nach 13 Uhr zwei Folgen der Comedyserie. Wer frischen Serien-Stoff sehen möchte, muss dagegen schon morgens einschalten: Dort ist aktuell die US-Sitcom "Baby Daddy", von der in den Staaten demnächst bereits die sechs Staffel anlaufen wird.

Der Sitcom-Block bei ProSieben ab dem 6. März:

11:50 Uhr: How I Met Your Mother

12:15 Uhr: 2 Broke Girls

13:05 Uhr: Two and a half Men

14:25 Uhr: The Middle

15:20 Uhr: The Big Bang Theory