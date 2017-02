Amazon-Serie "Hand of God" geht im März zu Ende

© Amazon

Schauspieler Ron Perlman wird ab März noch einmal in die Rolle des Richters Pernell Harris schlüpfen. Dann nämlich strahlt Amazon die zweite Staffel seiner Serie "Hand of God" aus, die zugleich die letzte sein wird.

Amazon wird seinen Kunden die zweite Staffel von "Hand of God" ab dem 10. März zur Verfügung stellen. Die neuen Folgen der Serie gibt's dann sowohl im englischen Original als auch in der deutschen Synchronfassung zu sehen. Es handelt sich dabei übrigens zugleich um die letzte Staffel, wie bereits im Herbst bekannt geworden war (DWDL.de berichtete).

Bei "Hand of God" handelt es sich um das Seriendebüt des Filmemachers Marc Forster ("World War Z"), das aus der Feder von Ben Watkins ("Burn Notice") stammt. Ron Perlman spielt darin den Richter Pernell Harris, der vom exzessiven Leben gezeichnet ist, das Gesetz gerne mal beugt und neben seiner Ehefrau regelmäßig die Aufmerksamkeiten eines Callgirls genießt. Seit seinem Zusammenbruch hat er immer häufiger "Visionen", auf die er sich verlässt. Er ist davon überzeugt, dass ihm diese Botschaften über seinen komatösen Sohn direkt von Gott geschickt werden.

Bereits vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass auch die neue "Bosch"-Staffel in den Startlöchern steht. Amazon stellt die zehn neuen Folgen der Krimiserie am 21. April zunächst in der englischen Originalfassung online.