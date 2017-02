KEK winkt Amateursport-Projekt der Wige durch

© Wige

Die Wige Media AG will nicht mehr nur Dienstleister sein und stattdessen auch Reichweite aufbauen und vermarkten. Geschehen soll das vor allem mit einem neuen Projekt für Vereine im Amateursport. Nun hat die KEK das Projekt genehmigt.

Wenn es nach dem Willen der Wige Media AG geht, können in Zukunft Fans von den noch so kleinsten Fußball-Mannschaften die Auftritte ihres Lieblingsteams live miterleben. Dafür bringt das Unternehmen auf den Plätzen einfach ein kleines Übertragungssystem inklusive Kameras an. Dadurch sollen die Spiele der Klubs in bis zu 4K übertragen werden können. Nun hat die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) das Projekt durchgewunken.

Übertragen werden sollen die Spiele auf der neuen Plattform Sporttotal.tv. Daneben wird das Programm auch über Apps für Smart-TVs und mobile Endgeräte verbreitet werden. "Sporttotal.tv refinanziert sich über werbefreie Premium-Abonnements und Werbung. Vor allem soll es eine enge Kooperation mit der Amateurfußballplattform des DFB, Fussball.de, geben. Und gemeinsam mit dem DFB können wir uns auch vorstellen den Content an weitere interessierte Plattformen weiterzugeben, die dann unseren Player integrieren können", erklärte Wige-Vorstandschef Peter Lauterbach im Dezember gegenüber DWDL.de.

Ganz offiziell bestätigt hat die KEK nun auch noch einmal den Eigentümerwechsel beim Klassiksender Classica. Bereit Anfang Januar wurde ja bekannt, dass Jan Mojtos Produktionsfirma Unitel den Sender an die kanadische Mediengruppe Stingray verkauft (DWDL.de berichtete).