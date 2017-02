SWR-Filmchefin Martina Zöllner wechselt zum RBB

© SWR/Alexander Kluge

Der RBB stellt sich nach dem Wechsel an der Spitze personell weiter neu auf und holt sich nun Verstärkung vom SWR. Ab Juni wechselt Martina Zöllner in die Hauptstadt, um beim RBB die Hauptabteilung "Film und Doku" zu leiten.

Der SWR verliert seine Film- und Doku-Chefin an den RBB: Dort wird sie ab dem 1. Juni den neu geschaffenen Programmbereich "Doku und Fiktion" leiten, in dem der RBB seine bislang getrennt arbeitenden Abteilungen "Film" und "Dokumentation und Zeitgeschehen" sowie seine Arte-Redaktion zusammenführt. "Das ist eine Herausforderung, der ich mich gerne stelle. Der Wechsel nach Berlin kommt meiner beruflichen und persönlichen Lebensplanung entgegen", sagte Zöllner.

Der Wechsel in die Hauptstadt und zum RBB eröffne neue Möglichkeiten und Perspektiven. "Die Aufbruchsstimmung im Sender ist mit Händen zu greifen, das kreative Potenzial in der Hauptstadtregion riesig, deshalb können wir gemeinsam mit meinen künftigen Kolleginnen und Kollegen viel bewegen", erklärte sie. SWR-Intendant Peter Boudgoust attestierte Zöllner, Großes geleistet zu haben. "Ihre Kreativität und Innovationskraft zeichnen sie aus und wirken in den Produktionen noch lange nach", sagte Boudgoust. "Schön ist, dass Frau Zöllner trotz des für uns bedauerlichen Abschieds der ARD treu bleibt. Und natürlich habe ich Verständnis für die persönlichen Gründe ihrer Entscheidung."

RBB-Intendantin Patricia Schlesinger freut sich indes auf den Neuzugang: "Martina Zöllner zeichnet sich nicht nur durch ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit etablierten Regisseuren und Autoren aus, sondern legt auch großes Gewicht auf die Förderung junger Talente. Sie kann auf ein exzellentes Netzwerk bauen, ihre Arbeit genießt in Deutschland und international höchste Anerkennung. Mit Martina Zöllner machen wir aus dem rbb einen Sender der neuen dokumentarischen und fiktionalen Formate; relevante filmische Erzählungen aus dem rbb sollen im Ersten wie bei uns im 'Dritten' sichtbarer werden. Drei sehr starke Redaktionen des RBB rücken dafür enger zusammen, darauf freue ich mich."

Nach ihrem Studium arbeitete Martina Zöllner einst als freie Journalistin und Autorin für verschiedene Kulturmagazine der ARD, ab 1990 von Berlin aus regelmäßig für den Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart. Mit der Fusion von SDR und SWF übernahm sie die Redaktion Kulturdokumentationen des SWR in Baden-Baden. 2011 wurde sie Kulturchefin Fernsehen; seit 2013 war sie Leiterin der Hauptabteilung "Film und Kultur" und zuletzt Hauptabteilungsleiterin "Film und Doku".