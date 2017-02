Motorvision TV findet neue Heimat bei der Telekom

© Motorvision TV

Der Pay-TV-Sender Motorvision TV wird künftig auch unabhängig von Sky-Paketen über die Telekom-Plattform Entertain TV empfangbar sein. Bereits von dieser Woche an ist er Bestandteil zweier zubuchbarer Pakete des IPTV-Angebots.

Nachdem Motorvision TV schon seit einigen Monaten nicht mehr exklusiv bei Sky zu empfangen ist, haben sich die Verantwortlichen des Pay-TV-Senders auf die Suche nach neuen Verbreitungspartnern gemacht. Nun hat man einen wichtigen Schritt gemacht: Von Freitag an wird Motorvision TV über die IPTV-Plattform der Deutschen Telekom verfügbar sein.

Mit dem Programmstart auf Entertain TV wird das komplette lineare Signal des Senders erstmal auch in HD und unabhängig von der Buchung des Starter- oder Entertainment-Pakets von Sky im TV-Angebot der Telekom verfügbar sein. Voraussetzung für den Empfang ist allerdings die Buchung eines der Zusatzpakete Enterain Big TV oder Sport. Punkten will Motorvision TV auch in Zukunft nicht zuletzt mit der Übertragung der Nascar-Rennen. Der Sender zeigt alle 37 Rennen live und setzt darüber hinaus auf Magazine und Dokumentationen rund um Autos.

Darüber hinaus wird Entertain TV künftig auch den Kindersender Fix & Foxi TV in sein Big-TV-Paket aufnehmen. Neu ist außerdem Toggo Plus, der Timeshift-Sender von Super RTL, der schon seit Januar über Entertain verbreitet wird.