Unitymedia will im Business-Bereich weiter wachsen

Im Jahr 2016 ist es Unitymedia gelungen, seinen Umsatz um sechs Prozent zu steigern. Vor allem das Geschäft mit Business-Kunden konnte kräftig zulegen - hier sieht der Kabelnetzbetreiber auch für die Zukunft großes Potenzial.

Unitymedia freut sich über den stärksten Zuwachs seit Jahren: 2016 hat der Kabelnetzbetreiber seinen Umsatz um sechs Prozent auf 2,3 Milliarden Euro steigern können. Der Umsatz pro Kunde wuchs gegenüber dem Vorjahr um ebenfalls sechs Prozent auf monatlich 24,31 Euro. Unterm Strich gewann das Unternehmen netto 320.000 Abonnenten hinzu, davon allein 98.000 im vierten Quartal. Zum 31. Dezember 2016 abonnierten 7,2 Millionen Kunden bei Unitymedia insgesamt mehr als 12,8 Millionen Dienste.

"Wir haben Internet mit 400 Mbit/s als erster Telekommunikationsanbieter massenmarkttauglich gemacht. Damit wachsen wir nicht nur schneller als alle großen Anbieter in Deutschland, wir bewegen uns auch schneller als jeder andere in Richtung Gigabit-Gesellschaft", sagte Unitymedia-CEO Lutz Schüler. "Superschnelles Internet bleibt auch in Zukunft unser Aushängeschild und Umsatzgarant. Dazu erschließen wir neues Kundenpotenzial: Mit dem Netzausbau und einem stärkeren Fokus auf das Businesskundengeschäft legen wir die Grundlage für zukünftiges Wachstum."

Tatsächlich gelang es Unitymedia im zurückliegenden Geschäftsjahr, den Umsatz Geschäftskundensegment um 39 Prozent zu steigern - dieses Plus sei vor allem durch kleingewerbliche und freiberufliche Neukunden getrieben, hieß es. Stärkste Wachstumstreiber waren im vierten Quartal die sogenannten 2Play- und 3Play-Pakete, die Internet mit Telefonie kombinieren.