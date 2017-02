Amazon schickt "Goliath" in zweite Staffel

© Amazon

Fans der Amazon-Serie "Goliath" können sich freuen: Das Unternehmen hat nun eine zweite Staffel bestätigt. Erneut wird Billy Bob Thornton die Hauptrolle übernehmen, hinter der Kamera ist einer der "Dexter"-Macher neu.

Ende des vergangenen Jahres hat Amazon seine Serie "Goliath" online gestellt. Nun bestätigt das Unternehmen, dass in diesem Jahr eine zweite Staffel produziert werden soll. Wie schon in den ersten acht Folgen spielt Billy Bob Thornton auch in den neuen Episoden einen in die Jahre gekommenen Super-Anwalt. Thornton wurde für seine Rolle als William "Billy" McBride im vergangenen Monat mit einem Golden Globe ausgezeichnet.

Während vor der Kamera damit alles so gut wie beim alten bleibt, gibt es dahinter Veränderungen. So wird Clyde Phillips zum Produktionsteam rund um David E. Kelley, Jonathan Shapiro und Ross Fineman hinzustoßen. Er fungiert künftig als Showrunner und Executive Producer. In diesen Funktionen hat er auch für die ersten vier "Dexter"-Staffeln gearbeitet.

"Amazon ist stolz auf 'Goliath' und die brillante, Golden Globe-prämierte Darstellung von Billy Bob Thornton", sagt Joe Lewis, Head of Comedy, Drama & VR bei den Amazon Studios. "Großartige Shows wie diese helfen uns dabei, Storytelling neu zu erfinden. Wir freuen uns sehr darauf, unseren Kunden die neue Staffel zu präsentieren."