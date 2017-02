Internationale Koproduktion: Vox zeigt "Ransom"

© Vox/2016 Ransom Television Productions Inc., Wildcats Productions and TF1

Vox wird ab Ende März die neue Serie "Ransom" zeigen. Neben der Mediengruppe RTL waren hier auch CBS und TF1 an der Produktion beteiligt. Als Anschub nutzt man die finale Staffel von "Rizzoli & Isles", die schon bald startet.

Mitte des vergangenen Jahres hat die Mediengruppe RTL angekündigt, bei der internationalen Koproduktion "Ransom" einzusteigen (DWDL.de berichtete). Neben den Kölnern sind hier auch CBS, TF1 und das kanadische Corus Global mit im Boot. Nun steht fest: Nicht etwa RTL, sondern Vox wird sich der Serie annehmen und die insgesamt 13 Folgen der ersten Staffel ab dem 29. März immer mittwochs ab 21:15 Uhr zeigen. Im Vorfeld zeigt Vox die letzte Staffel von "Rizzoli & Isles", die in der kommenden Woche startet.





Im Mittelpunkt des Crime-Procedurals steht Eric Beaumont (Luke Roberts), einer der besten Verhandler des Welt. Seine einzige Waffe ist das Wort - er durchschaut sein Gegenüber in Sekunden. Gemeinsam mit seinen Experten wird er zu Kriminalfällen gerufen, in denen die Polizei machtlos ist. Die junge Maxine (Sarah Greene) wiederum will um jeden Preis Mitglied seines Teams werden, obwohl ihre Mutter vor 15 Jahren bei einem Einsatz von Beaumont ums Leben kam. Beaumonts spezielle Fähigkeiten machen ihm in seinem Privatleben immer wieder Probleme. Komplettiert wird die Besetzung durch Nazneen Contractor als toughe Ex-Polizistin Zara und Brandon Jay McLaren, der den Profiler Oliver Yates verkörpert.

Inspiriert wurde die Serie von echten Fällen: Der Franzose Laurent Combalbert gilt als einer der besten Verhandlungsexperten der Welt und war früher für eine französische Spezialeinheit an mehr als 200 internationalen Einsätzen beteiligt. Heute leitet er eine private Beratungsfirma. Hinter dem Projekt steht mit Frank Spotnitz ein bekannter Kopf, der die erste Staffel von "The Man in the High Castle" für Amazon umgesetzt hat. Er hat das Format gemeinsam mit David Vainola entwickelt und fungiert als Showrunner. Als Procedural bietet "Ransom" abgeschlossene Episodenhandlungen.