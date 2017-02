Fünfte "Arrow"-Staffel ab April bei RTL Crime

© RTL Crime / Warner Bros. International Television

Oliver Queen holt bald wieder seine Pfeile heraus: Die fünfte Staffel der US-Serie "Arrow" ist ab April auch im deutschen Fernsehen zu sehen - dann steht ein Jubiläum an. RTL Crime zeigt die 23 Folgen ab April immer dienstags. Im Free-TV war "Arrow" zuletzt ohne Chance.

Seit Anfang Oktober 2016 sind nun schon die neuesten Folgen von "Arrow" bei The CW in den USA zu sehen, gleich 23 Folgen umfasst die inzwischen fünfte Staffel der Superhelden-Serie. Wie schon in den vergangenen Jahren wird "Arrow" hierzulande erst im Pay-TV zu sehen sein. RTL Crime zeigt die Folgen ab dem 11. April immer dienstags ab 21 Uhr. Die fünfte Staffel umfasst unter anderem die 100. Folge der Serie, in der es einige Überraschungen für die Fans gibt. So kehrt eine gestorbene Hauptfigur zurück und die Hauptdarsteller der Schwesterserien "Supergirl" und "The Flash" sind in der Jubiläumsfolge zu sehen.

Darüber hinaus ist Oliver Queen mittlerweile Bürgermeister von Star City, als Superheld steht er alleine auf weiter Flur und muss dringend ein neues Team zusammenstellen. Im Finale der vierten Staffel besiegte Green Arrow mit der Unterstützung seiner Heimatstadt den gefürchteten Oberschurken Damien Darhk, doch lange dauert es natürlich nicht, bis ein neuer Gegenspieler auftaucht: Tobias Church, gespielt von Chad L. Coleman ("The Walking Dead"). Church ist ein skrupelloser Gangsterboss, der die Lücke füllen soll, die seine Vorgänger Darhk und H.I.V.E hinterlassen haben. Seine erste Machenschaft: Er will den Bürgermeister entführen.

Für Nachschub ist übrigens bereits gesorgt: Anfang des Jahres hat The CW "Arrow" für eine sechste Staffel verlängert. Und das trotz der Tatsache, dass die Folgen der fünften Staffel zuletzt nicht einmal mehr zwei Millionen Menschen zum Einschalten brachten. Einen Termin für die Free-TV-Ausstrahlung bei Vox gibt es übrigens noch nicht. Hier lief es zuletzt aber auch ziemlich schlecht: Die 23 Folgen der vierten Staffel erreichten beim Sender im Schnitt nur mickrige 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.