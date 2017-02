"Nacktes Überleben": Sat.1 adaptiert Doku-Experiment

© Sat.1/Willi Weber

In einem neuen Format will Sat.1 herausfinden, was Menschen wirklich für ein glückliches Leben benötigen. "Nacktes Überleben" nennt sich das Format, in dem sechs Kandidaten einen Monat lang ihr gesamtes Hab und Gut abgeben müssen.

Unter dem Titel "Nacktes Überleben - Wie wenig ist genug?" bringt Sat.1 Ende März ein international bereits erprobtes Format nach Deutschland, in dem sechs Menschen 30 Tage lang freiwillig auf ihren gesamten Besitz verzichten, also beispielsweise auf Möbel, Smartphone, Kosmetik und sogar die komplette Kleidung. Der Inhalt ihrer Wohnung wird während dieser Zeit in einen Container in etwa einem halben Kilometer Entfernung verfachtet.

Sat.1 bewirbt die Sendung als "Extrem-Experiment", von dem es zunächst eine zweistündige Folge geben wird, um deren Produktion sich Endemol Shine Germany kümmert. Gesendet wird diese am Mittwoch, den 29. März um 20:15 Uhr. Das Konzept sieht vor, dass sich die Teilnehmer pro Tag genau einen Gegenstand zurückholen dürfen - dabei gilt es also, Prioritäten zu setzen. Am Ende sollen die Kandidaten ein Fazit ziehen, was sie im Leben wirklich glücklich macht.

Nicht Teil des Experiments sind übrigens Nahrung, Wasser, Toilettenpapier, Zahnbürste und Zahnpasta sowie Arbeitskleidung, wenn im Job der Kandidaten ein vorgeschriebener Dresscode herrscht. Diese Arbeitskleidung darf allerdings nicht in die Wohnung mitgebracht werden.

Bei den Teilnehmern des Formats, das unter anderem schon in Dänemark, Schweden und Großbritannien lief und demnächst auch in Finnland und Spanien starten soll, handelt es sich um den 37-jährigen Single Christian, das Pärchen Carmen (43) und Christian (30) sowie auf eine aus drei Personen bestehende WG.