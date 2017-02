RTL holt beide Barth-Shows Ende März zurück

© RTL/Sebastian Drüen

Sowohl "Mario Barth deckt auf" als auch "Willkommen bei Mario Barth" gehen Ende März im Programm von RTL mit neuen Folgen weiter. Der Kölner Sender setzt dabei auf Bewährtes - sowohl mit Blick auf die Konzept als auch auf die Sendeplätze.

Fans von Mario Barth kommen im Frühjahr bei RTL wieder auf ihre Kosten. Der Kölner Sender hat nämlich für Ende März neue Folgen von "Willkommen bei Mario Barth" und "Mario Barth deckt auf" in Aussicht gestellt. Den Anfang macht die Personality-Show, die ab dem 25. März jeweils samstags um 23:00 Uhr zu sehen ist und damit im Anschluss an "Deutschland sucht den Superstar" läuft. Geplant sind seche neue Folgen.

RTL setzt in der neuen Staffel auf eine bewährte Mischung: Neben Gästen wie Steffen Henssler, Sascha Grammel, Katrin Bauerfeind, Mirco Nontschew und Jürgen von der Lippe gibt es unter anderem wieder die Rubrik "Mario greift ein", in der der Comedian verzweifelten Fans dabei hilft, ihren Partnern einen lustigen Denkzettel zu verpassen. Auch die Rubrik "Ferngesteuert" ist wieder Teil der wöchentlichen Show.

Ab dem 29. März gibt es unterdessen auch zwei neue Folgen von "Mario Bart deckt auf" zu sehen. Auf dem gewohnten Sendeplatz am Mittwochabend um 20:15 Uhr will Barth einmal mehr zusammen mit Hannes Jaenicke, Ingo Appelt oder Joachim Llambi vermeintlich absurde Fälle von Steuerverschwendung oder Behördenirrsinn zeigen. Aus Quotensicht tat sich Mario Barth bei seinen letzten Aufdeckungen im etwas schwerer - mit im Schnitt mehr als 14 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war die Show aber erneut ein Erfolg für RTL.

"Willkommen bei Mario Barth" verzeichnete dagegen zuletzt sogar fast 16 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - und profitierte dabei auch vom starken Vorlauf durchs "Supertalent". Produziert werden beide Barth-Show übrigens von der Firma Punchline Production.