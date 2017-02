Cop-Serie "19-2" geht bei AXN in die dritte Staffel

© 2014 Productions 19-2 Inc. All rights reserved.

Der Bezahlsender AXN bietet der kanadischen Serie "19-2" über zwei ungleiche Cops auch weiterhin eine Heimat. Ab Ende April laufen dort die neuen Folgen der dritten Staffel, die erneut auf den Straßen der Metropole Montreal spielt.

Der Pay-TV-Sender AXN hat einen Ausstrahlungstermin für die dritte Staffel der kanadischen Cop-Serie "19-2" gefunden. Zu sehen sind die neuen Folgen ab dem 26. April jeweils mittwochs um 20:15 Uhr im Doppelpack. Zudem sind sie in den Videotheken von Vodafone und Unitymedia sowie in der TV-Mediathek von Entertain abrufbar. Bei den International Emmys 2016 war "19-2" in der Kategorie Drama unter anderem mit "Deutschland 83" nominiert.

Die Serie - benannt nach Montreals Distrikt 19 und dem Einsatzwagen mit der Nummer 2 - erzählt die Geschichte von den zwei ungleichen Cops Nick und Ben - der eine zerfressen von Wut und Schuld, der andere gemobbt als Provinzler. Beide gelten als Außenseiter und sind irgendwie kaputt, raufen sich in ihrem Job aber zusammen. In der nun startenden dritten Staffel finden sie sich inmitten eines zerrütteten Teams wieder, von dem jedoch sehr bald Zusammenhalt gefragt ist, weil ein schrecklicher Unfall zahlreiche Leben in Gefahr bringt.

AXN strahlt die neuen Folgen eigenen Angaben zufolge sowohl in deutscher Synchronisation als auch im Originalton aus.