RTL interactive: Chefredakteur Frank Müller geht

Nach fast zehn Jahren nimmt Frank Müller seinen Hut: Der Chefredakteur von RTL interactive will sich neuen Aufgaben widmen, wie er sagt. Anfang Mai steht zugleich ein Wechsel in der Geschäftsführung des Unternehmens bevor.

Bei RTL interactive steht neben dem Wechsel in der Geschäftsführung eine weitere personelle Änderung bevor: Nach fast zehn Jahren an der Spitze der Online-Redaktion hat sich Chefredakteur Frank Müller entschlossen, das Unternehmen zu verlassen. Er will sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. Bis zum Start des neuen Geschäftsführers und Chief Digital Content Officer Jan Wachtel am 1. Mai übernimmt Marc Schröder interimistisch neben der Geschäftsführung auch die Verantwortung über die Online-Redaktion.



"Ich danke Frank Müller ausdrücklich für seinen großen Beitrag zur Entwicklung unserer digitalen Inhalte in den vergangenen zehn Jahren. Mit ihm verlieren wir einen echten Vollblutjournalisten. Ich wünsche ihm für seinen weiteren Weg alles Gute", so Schröder. Frank Müller (Foto): "Nach zehn wunderbaren Jahren bei RTL interactive und insgesamt über 20 Jahren in der Mediengruppe RTL ist es an der Zeit, noch einmal einen anderen Weg einzuschlagen. Ich möchte wieder konkreter an Inhalten und Themen arbeiten und mein digitales, journalistisches Know-how an anderer Stelle einsetzen."

Müller verantwortete zuletzt die Inhalte der Online- und Teletext-Angebote wie RTL.de und Vox.de, aber auch Angebote wie RTL Next, wetter.de, VIP.de und Frauenzimmer.de.