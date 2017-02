RTL II You macht "Mystery Unboxing" mit YouTuberin

© RTL II

Die YouTuberin Snukieful steht im Mittelpunkt eines neuen Formats von RTL II You, das die Grundidee des im Netz populären "Unboxing" aufgreift. Schon am kommenden Wochenende startet "Mystery Unboxing", in dem es um Gegenstände aus aller Welt geht.

"Unboxing" hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Phänomen der Netzkultur entwickelt. Konkret handelt es sich dabei um Online-Videos, in denen gezeigt wird, wie vorwiegend YouTuber ein Produkt aus der Verpackung nehmen und es im weiteren Verlauf vorstellen. Genau daraus macht RTL II You ab dem kommenden Wochenende ein eigenes Format: Es hört auf den Namen "Mystery Unboxing" und ist erstmals am Sonntag, den 19. Februar um 18:25 Uhr beim Online-Ableger von RTL II zu sehen.

YouTuberin Snukieful bekommt in der Sendung Pakete von anderen YouTubern aus aller Welt, weiß im Vorfeld aber nicht, was genau sie erwartet. Jeweils drei Gegenstände, die entweder essbar, tragbar oder zu ihrer Unterhaltung gedacht sind, müssen von ihr erkundet und ausprobiert werden. Ihre Aufgabe ist es, alle Gegenstände zuzuordnen und herauszufinden, aus welchem Land sie stammen. Die Auflösung erfolgt in kurzen Videos der Absender, sodass die Zuschauer einen Einblick in Kuriositäten und Trends aus aller Welt erhalten sollen.