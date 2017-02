© SWR/Alexander Kluge

Auch in den kommenden fünf Jahren wird Jan Büttner als Verwaltungsdirektor beim SWR fungieren. Sein Vertrag wurde nun auf Vorschlag von Intendant Peter Boudgoust um fünf weitere Jahre verlängert. Es ist seine zweite Amtszeit.

Jan Büttner bleibt Verwaltungsdirektor beim SWR. Der Verwaltungsrat des Senders hat der Berufung des 55-Jährigen, die von Intendant Peter Boudgoust vorgeschlagen wurde, am Freitag zugestimmt. Die fünfjährige Laufzeit des Vertrags beginnt am 1. September 2017. Büttner ist seit 2012 Verwaltungsdirektor beim SWR und war zuvor schon viele Jahre lang in verschiedenen Positionen für die öffentlich-rechtliche Anstalt tätig.

"Jan Büttner hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der SWR in finanziell schwierigen Zeiten beweglich bleibt", sagte Intendant Peter Boudgoust. "Wir sparen bei der Infrastruktur, um in einer multimedialen Welt gezielt in neue, medienübergreifende Programmangebote investieren zu können. Als Verwaltungsdirektor wird er auch künftig daran mitwirken, dass der SWR als zweitgrößter Sender in der ARD ein wesentlicher Impulsgeber bleibt."