Sat.1 plant Promi-Special seiner Back-Show

© Sat.1

Die regulären Folgen von "Das große Backen" waren zuletzt ein schöner Erfolg für Sat.1 und auch ein einmaliges Promi-Special erzielte gute Quoten. Nun will der Sender eine ganze Staffel mit backenden Promis zeigen, diese soll noch im Frühjahr zu sehen sein.

Mit im Schnitt 13,5 Prozent Marktanteil sind die acht Folgen der letzten Staffel von "Das große Backen" ein Erfolg für Sat.1 gewesen, im Verlauf der Zeit haben sich die Quoten am Sonntagvorabend zudem immer weiter gesteigert. Das Finale kam sogar auf 17,0 Prozent und markierte damit einen neuen Rekord. Auch ein einmaliges Promi-Special überzeugte im November in der Primetime mit 10,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das will Sat.1 nun wiederholen und plant deshalb eine komplette Promi-Staffel der Back-Show.

Laut SevenOne Media sollen die vier Promi-Ausgaben noch im Frühjahr zu sehen sein. Zunächst hieß es vom Vermarkter noch, die Show starte am 12. April zur besten Sendezeit. Hier ist man inzwischen wieder etwas zurückgerudert und gibt nur noch "Frühjahr" an. Im sechswöchigen Programmvorlauf von Sat.1 erscheint die Show noch nicht. Ein weiterer Ausflug in die Primetime wäre aber durchaus interessant. Das Promi-Special im November lief zwar gut, als Sat.1 die zweite Staffel der Show 2014 mit normalen Kandidaten abends zeigte, lagen die Marktanteile aber durchgängig im einstelligen Bereich. "Das große Backen" wechselte daraufhin zurück in den Sonntagvorabend.