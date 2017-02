"Toto" ermittelt neuerdings im RTL-"Blaulichtreport"

© Screenshot RTL

Viele Zuschauer kennen Torsten Heim noch als Teil des Polizisten-Duos "Toto & Harry". Neuerdings ist Heim wieder im Fernsehen zu sehen, diesmal jedoch am Nachmittag, wo er am Montag erstmals für den "Blaulichtreport" im Einsatz war.

Mit der Sat.1-Dokusoap über ihren Polizisten-Alltag wurden Torsten "Toto" Heim und Thomas "Harry" Weinkauf einst zu echten Kult-Figuren im Fernsehen, doch nach dem Aus ihrer kabel-eins-Reihe ist das Duo nicht mehr gemeinsam im Fernsehen im Einsatz. Jetzt zieht es "Toto" allerdings doch wieder vor die Kamera - und zwar für die Scripted-Doku "Blaulichtreport", die bei RTL im Nachmittagsprogramm zu sehen ist.

Seinen ersten Auftritt in der Norddeich-Produktion hatte Heim - an der Seite eines neuen Kollegen - bereits an diesem Montag. Wie eine Sendersprecherin gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, soll der Polizist in zunächst 20 Folgen zu sehen sein. Weil es sich beim "Blaulichtreport" nicht um echte Fälle handelt, agiert Heim in der Sendung übrigens nicht unter seinem echten Namen, sondern nennt sich Torsten Hennemann, sein Spitzname "Toto" ist allerdings geblieben.

Das Format sieht vor, dass die Polizisten in fiktiven Fällen ermittelt, diese aber ohne vorgegebene Dialoge möglichst so reagieren sollen wie im echten Leben. "Toto" Heim ist offensichtlich zufrieden mit seiner neuen TV-Aufgabe: "Das ist eine gute Nummer", lässt er sich von der "Bild"-Zeitung zitieren. "Ich freue mich auch auf meinen neuen Partner."