Elke Schmitter leitet das Kulturressort des "Spiegel"

© Spiegel Gruppe

Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" befördert Elke Schmitter zur Leiterin des Kulturressorts, damit verantwortet sie auch die Medienberichterstattung. Der bisherige Leiter des Ressorts, Lothar Gorris, soll auch weiterhin für das Magazin schreiben.

Personalie beim "Spiegel": Elke Schmitter wird zum 1. März neue Leiterin des Kulturressorts beim Nachrichtenmagazin. Sie folgt auf Lothar Gorris, der in den vergangenen rund 20 Jahren schon die Bereiche Gesellschaft, Sport und Kultur leitete. In Zukunft soll Gorris weiterhin für den "Spiegel" schreiben und "besondere Aufgaben" übernehmen - was genau das heißt, erklärt der Verlag nicht. Stellvertretender Leiter des Kulturressorts bleibt auch weiterhin Sebastian Hammelehle.

"Elke Schmitter wird das Kulturressort mit dem gleichen Witz und Gefühl und der wunderbaren Mischung aus Klugheit, Menschenkenntnis und Bildung führen, die wir aus ihren ‘Spiegel’-Texten und Romanen kennen", so Klaus Brinkbäumer, Chefredakteur des "Spiegel". In das Kulturressort fällt beim "Spiegel" unter anderen auch die Medienberichterstattung. Schmitter ist bereits seit 2001 für das Nachrichtenmagazin tätig, seit 2013 in der Kultur. Ihre journalistische Karriere begann sie 1989 als Mitarbeiterin im Feuilleton der "taz", für die sie von 1992 bis 1994 als Chefredakteurin arbeitete. Später war Schmitter als freie Autorin und Kolumnistin vor allem für die "Süddeutsche Zeitung" und die "Zeit" tätig.