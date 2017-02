ProSieben zeigt neue "Simpsons"-Folgen früher

© 2015 Fox and its related entities

Mit alten Folgen der "Simpsons" hat ProSieben am Dienstagabend zuletzt nicht mehr viel reißen können. Nun kehren die neuen Folgen der 27. Staffel etwas schneller zurück als geplant: ProSieben zeigt die Episoden bereits ab dem 21. März.

Seit dem 3. Januar zeigt ProSieben am Dienstagabend alte "Simpsons"-Folgen, über die die Zuschauer zuvor abgestimmt haben (DWDL.de berichtete). Die Quoten der gelben Familie lagen zuletzt allerdings oft im einstelligen Bereich. Daher reagiert ProSieben nun und holt die neuen Folgen der 27. Staffel bereits am 21. März wieder zurück. Wie gewohnt läuft dann dienstags um 20:15 Uhr eine neue Folge, insgesamt zehn Folgen der Staffel kann ProSieben noch zeigen.

Auf das "Simpsons"-Voting will man aber auch weiterhin nicht verzichten: Die von den Zuschauern ausgewählten Folgen laufen dann einfach im Anschluss an die neuen Episoden. Davon zeigt ProSieben dann aber nur noch drei statt vier Folgen. Ursprünglich hatte der Sender angekündigt, jeden Dienstag vier Voting-Episoden 13 Wochen lang zu zeigen - also bis in den April hinein.

Dass ProSieben nun doch etwas früher auf die neuen Folgen umschwenkt, macht durchaus Sinn. Die bislang gezeigten Folgen der 27. Staffel kamen im Schnitt auf 12,4 Prozent Marktanteil und damit auf deutlich mehr als die Wiederholungen derzeit. Und genügend Material liegt ja vor: In den USA ist seit dem vergangenen September bereits der 28. Durchlauf der Serie zu sehen. Zwei weitere Staffeln wurden bereits von Fox geordert.