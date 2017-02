Sport1 gewinnt Alena Gerber für Fußball-"Warm-Up"

© DWDL/Sport1 © Glampool

Seit dem Start der Rückrunde zeigt Sport1 seine Fußball-Show "Warm-Up", die immer freitags auf den neuen Bundesliga-Spieltag einstimmen soll. Nun hat der Sender bekanntgegeben, dass Alena Gerber als Co-Moderatorin der Sendung fungieren wird.

Bereits seit Januar zeigt Sport1 mit "Warm-Up - Die Fußballvorschau" eine neue Show am Freitagabend (DWDL.de berichtete). Jochen Stutzky hat die Show in den zurückliegenden Wochen moderiert, nun bekommt er vom Sender eine Co-Moderatorin. Sport1 hat angekündigt, das Model Alena Gerber für die Sendug gewonnen zu haben. Das könnte insofern ganz gut passen, weil sich Sport1 ohnehin auf die Suche nach einem neuen Sendergesicht machen muss, nachdem Laura Wontorra zuletzt ihren Abschied angekündigt hatte.

In der Sendung, die jeden Freitag ab 21 Uhr bei Sport1 zu sehen ist, will der Sender auf den kommenden Spieltag der Fußball-Bundesliga vorbereiten und Infos zu allen Partien liefern. Hinzu kommt eine Live-Analyse des laufenden Freitagsspiels sowie eine Schalte zum Reporter vor Ort. "Wir wollen die Zuschauer zum Fachsimpeln anleiten: Wer unsere Fußballshow gesehen hat, kann danach bei seinen Freunden mit Expertenwissen glänzen", so Stutzky bei der Ankündigung des Formats.

Mit dabei sind auch noch die beiden Experten Hansi Küpper und Tobias Schimon. Lara Obersovszky wird in ihrer Rolle als Redaktions-Assistentin nicht mehr in der Sendung zu sehen sein. Im Zuge der Verpflichtung von Alena Gerber kündigt Sport1 gegenüber DWDL.de zudem an, dass Social Media in Zukunft noch stärker in die Sendung eingebunden werden soll.

"Ich freue mich besonders auf meine Aufgabe bei 'Warm-up', weil dieses Format alles mitbringt, was ich mir unter einer gelungenen Fußballsendung vorstelle. Die Zuschauer können aktiv dabei sein, mir ihre Meinung live ins Studio schicken und selbst Teil des Geschehens werden", sagt Alena Gerber. "Gemeinsam analysieren und diskutieren wir – fiebern dem Bundesliga-Wochenende entgegen." Das Model verfügt bereits über Erfahrungen in der Sportmoderation, hat sie doch für das Format "adidas Gamedayplus" etliche Fußball-Stars zum Interview getroffen. Die erste Ausgabe von "Warm-Up" mit Alena Gerber zeigt Sport1 bereits am kommenden Freitag, den 24. Februar.