ProSieben Maxx setzt Action-Magazin "Extreme" fort

Nach der ersten Staffel im vergangenen Jahr setzt ProSieben Maxx sein Action-Magazin "Extreme" mit Niels-Peter Jensen nun fort. Der Sender zeigt ab Anfang April neue Folgen auf dem altbekannten Sendeplatz am Donnerstagabend.

Schon im vergangenen Jahr ist Niels-Peter Jensen bei ProSieben Maxx zu sehen gewesen. In seiner Sendung "Extreme" wagte er Experimente der besonderen Art, wobei die Zuschauer nicht restlos vom Format überzeugt waren. In der Spitze sahen 180.000 Menschen zu, 1,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren schon das höchste der Gefühle. Davon will man sich beim Sender aber offenbar nicht entmutigen lassen und hat nun eine zweite Staffel der Sendung angekündigt.

Am 6. April zeigt ProSieben Maxx neue Folgen von "Extreme" und erneut testet Jensen die härtesten Jobs des Landes. Am Sendeplatz hat sich unterdessen nichts geändert, wie gehabt zeigt der Sender das Format immer donnerstags ab 21:15 Uhr. In den neuen Folgen ist Jensen als Sprengmeister, als Mitarbeiter der Müllabfuhr und als Tatort-Reiniger unterwegs. "Ich will an mein Limit gehen und mich in Situationen begeben, die ich in dieser Art noch nicht kennengelernt habe", sagt er.

Marktanteils-Trend: Extreme mit Niels-Peter Jensen