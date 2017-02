"Cobra 11" beerbt den "Lehrer" am Donnerstag

© RTL / Gordon Mühle

Wenn Ende März "Der Lehrer" und "Nicht tot zu kriegen" bei RTL auslaufen, setzen die Kölner nicht mehr auf Comedy-Serien am Donnerstag, sondern auf viel Action. Anfang April kehren die Autobahnpolizisten der "Cobra 11" zurück.

Trotz der Tatsache, dass "Alarm für Cobra 11" schon seit mehr als 20 Jahren im deutschen Fernsehen zu sehen ist, hält RTL weiterhin große Stücke auf seine Action-Serie. Das ist verständlich: Ist "Cobra 11" doch eine der ganz wenigen Serien, die trotz Quotentalfahrt in den zurückliegenden Jahren noch immer sehr gute Werte einfährt. Das Vertrauen des Senders in die Serie macht sich auch dadurch bemerkbar, dass RTL zuletzt 20 neue Folgen auf einen Schlag für 2017 bestellt hat - eine Seltenheit.

Nun kehrt "Alarm für Cobra 11" auf die Bildschirme zurück: RTL zeigt vorerst sieben neue Folgen seiner Autobahnpolizisten. Los geht's am 6. April und damit auch weiterhin am Donnerstag. "Cobra 11" übernimmt damit zudem den Sendeplatz von "Der Lehrer", der sich dann, nach drei Monaten Erstausstrahlung, in eine wohlverdiente Pause verabschiedet. Neben Erdogan Atalay, der natürlich wieder Semir Gerkhan verkörpert, wird Daniel Roesner in der Serie zu sehen sein. Für ihn ist es das zweite Jahr bei "Alarm für Cobra 11".

Zuletzt konnte die Actionserie ihre Quoten wieder etwas steigern. Nachdem der Trend lange nach unten zeigte, holten die zwölf neuen Folgen im vergangenen Jahr durchschnittlich rund 14,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und damit rund 0,8 Prozentpunkte mehr als noch in der Staffel davor. Im Schnitt schalteten 2,7 Millionen Menschen ein. Von früheren Werten, regelmäßig deutlich mehr als vier Millionen Zuschauer und 20 Prozent Marktanteil, ist die Serie inzwischen aber weit entfernt.