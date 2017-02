Bei RTL Crime geht der "Tanz der Teufel" in Serie

© RTL Crime / Starz Entertainment

1981 erschien der erste "Tanz-der-Teufel"-Horrorfilm, es folgten Fortsetzungen, eine Neuverfilmung - und schließlich 2015 sogar eine TV-Adaption als Serie. Nachdem "Ash vs. Evil Dead" in Deutschland bereits bei Amazon zu sehen war, folgt nun die Pay-TV-Ausstrahlung

Seit Herbst vergangenen Jahres steht die Comedy-Horrorserie "Ash vs. Evil Dead" hierzulande bereits für Kunden von Amazon Prime zum Abruf bereit, im Frühjahr folgt nun auch die Ausstrahlung im "herkömmlichen" Fernsehen: RTL Crime wird die zehnteilige erste Staffel der Serie ab dem 19. April immer mittwochs um 20:15 Uhr zeigen.

Die Serie spielt rund 30 Jahre nach dem ersten Teil der "Evil-Dead"-Reihe, die in Deutschland als "Tanz der Teufel" veröffentlicht wurde. Die Ausgangsstory: Eigentlich arbeitet Ash als Aushilfskraft in einem Supermarkt. Als er jedoch bei einem Waldausflug ein altes Buch findet, soll sich alles für ihn ändern. Denn schon bald darauf haben es die Dämonen auf ihn abgesehen, die ihn mit in die Welt der Untoten nehmen. Als er bei einem Kampf seine Hand verliert, ersetzt er diese kurzerhand durch eine Kettensäge - und geht damit auf Dämonenjagd. In der Serie wird nun die Geschichte von dem mittlerweile etwas aus der Form geratenen Ash Williams (Bruce Campbell) aus den Filmen weitererzählt.

Dieser befreit 30 Jahre nach den Ereignissen aus den Filmen wieder einmal das Böse aus dem Nercronomikon Ex Mortes, dem Buch der Toten. Doch kurz bevor die dämonische Plage droht die ganze Menschheit auszulöschen, beschließt Ash die Untoten in alter Manier mit Kettensägenhand und Schrotflinte zu bekämpfen und den Fluch für immer zu stoppen. Hilfe bekommt er dabei von seinen zwei Arbeitskollegen Pablo (Ray Santiago) und Kelly (Dana DeLorenzo). Doch am Ende führt ein blutgetränkter Weg die drei bis zu der Hütte, in der für Ash vor 30 Jahren alles begonnen hatte.