kabel eins startet im März einen neuen Vorabend

Nachdem kabel eins zuletzt am Vorabend mit Quotenproblemen zu kämpfen hatte, startet der Sender im März zwei neue Formate. Der ostfriesische Auktionator Johannes Wallow und das Magazin "Sicher ist sicher" sollen für einen Aufschwung sorgen

4,4 Prozent Marktanteil holte "Mein Lokal, Dein Lokal" in diesem Jahr bislang bei kabel eins, "Achtung Kontrolle" lag sogar nur noch hauchdünn über der 4-Prozent-Marke - beide Formate sind inzwischen also doch spürbar unter dem kabel-eins-Senderschnitt angekommen. Sie müssen ihren Sendeplatz daher ab dem 20. März zumindest vorerst abgeben. Dann versucht kabel eins den Vorabend im Anschluss an das weiter um 16:55 Uhr gezeigte "Abenteuer Leben täglich" nämlich mit zwei neuen Formaten wieder in Schwung zu bringen.

Montags bis freitags um 17:55 Uhr übernimmt stattdessen Johannes Wallow das Zepter, ein Auktionator, der es in seiner Heimat Ostfriesland zum Kultstatus gebracht hat. Er hilft künftig am kabel-eins-Vorabend versteigerungswilligen Kunden aus ganz Deutschland, ihre außergewöhnlichen Exponate für möglichst viel Geld zu verkaufen. Wallow bringt bereits 40 Jahre Erfahrung mit und stellt die Verkäufer vor die Wahl: Machen sie einen Deal mit einem professionellen Händler oder geben sie ihren Schatz in Wallows Auktion mit ungewissem Ausgang? Das Format stammt von Good Times.

Im Anschluss daran startet um 18:55 Uhr dann "Sicher ist sicher - Das Magazin für ihren Schutz". Moderator Peter Giesel, der kabel-eins-Zuschauern bereits aus "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" bekannt ist, will darin Fragen rund ums Thema Sicherheit beantworten und alltagstaugliche Tipps geben, wie Zuschauer sich und ihr Eigentum besser schützen können. Dazu gibt's einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit von Zoll, Polizei und Co, den man auf diesem Sendeplatz durch "Achtung Kontrolle" ja auch schon gewohnt ist. Produziert wird "Sicher ist sicher" von der Janus TV GmbH.