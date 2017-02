"Zeit": Moritz Müller-Wirth wird Managing Editor

© Zeit Verlag

Der stellvertretende Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit", Moritz Müller-Wirth, wird zusätzlich zu seiner bisherigen Position ab März auch Managing Editor. In dieser Funktion soll er verschiedene Projekte und Arbeitsgruppen koordinieren.

Die "Zeit" führt den Posten des Managing Editors neu ein und besitzt ihn mit Moritz Müller-Wirth, der seine bisherige Position als stellvertretender Chefredakteur behält. Müller-Wirth soll in seiner neuen Funktion verschiedene Projekte und Arbeitsgruppen, die aus dem Innovationsbericht der Wochenzeitung hervorgegangen sind, koordinieren. Er berichtet direkt an "Zeit"-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo und an Geschäftsführer Rainer Esser.

Esser sagt über die neu geschaffene Position im Verlag: "Redaktion und Verlag von 'Zeit' und 'Zeit Online' verfügen über große Kreativität und viele hervorragende Ideen. Mit Moritz Müller-Wirth als Managing Editor haben wir künftig eine ideale Schnittstelle, um diese Prozesse noch besser zu managen." Müller-Wirth arbeitet bereits seit 2001 bei der "Zeit". Zunächst leitete er dort das Ressort "Leben", drei Jahre später wurde er Geschäftsführender Redakteur und Mitglied der Chefredaktion. Seit 2011 arbeitet er als stellvertretender Chefredakteur.