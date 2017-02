Super RTL zeigt "Dallas"-Finale ab Anfang März

© Super RTL

Zweieinhalb Jahre nach dem Ende der Neuauflage von "Dallas" schaffen es die letzten Folgen doch noch ins deutsche Fernsehen. Super RTL zeigt die 15-teilige dritte Staffel ab Anfang März am späten Mittwochabend. Dafür fliegen die Wiederholungen aus dem Programm.

Seit Anfang Februar wiederholt Super RTL nun schon "Dallas" montags zur besten Sendezeit (DWDL.de berichtete). Die ersten beiden Staffeln waren bereits 2012 und 2013 hierzulande zu sehen - erst bei RTL, dann beim Kindersender. Weil im Schnitt aber nicht einmal 300.000 Zuschauer einschalten und der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen regelmäßig unter der Marke von einem Prozent liegt, fliegen die Wiederholungen ab sofort aus dem Programm. Bereits ab dem kommenden Montag setzt Super RTL montags auf Filme, dafür will man nun die finale dritte Staffel von "Dallas" zeigen.

Diese ist dann aber nicht mehr am Montag, sondern am Mittwoch zu sehen. Ab dem 1. März geht's los, insgesamt 15 Folgen umfasst die dritte Staffel. In den USA wurde diese bereits 2014 gezeigt. Weil die Serie aber kein sonderlich guter Quotenbringer ist, zeigt Super RTL die Folgen immer erst am späten Abend ab 22:55 Uhr. Zuvor sind drei alte Folgen von "Dr. House" zu sehen, die schon seit einiger Zeit für ziemlich gute Quoten sorgen.