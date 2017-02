Bayern München startet 24-Stunden-Sender

© FC Bayern

Der FC Bayern München startet in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom einen eigenen Fernsehsender, bei dem sich alles um den Klub drehen soll. Schon in den nächsten Tagen geht der neue Kanal via EntertainTV auf Sendung.

Noch vor wenigen Tagen wurde über einen möglichen TV-Sender des FC Bayern München spekuliert, nun ist es offiziell. Bereits am 27. Februar geht FC Bayern.tv live auf Sendung - via EntertainTV und Klub-Homepage. Auf dem Sender soll es rund um die Uhr Berichte über den Klub zu sehen geben. Für Telekom-Kunden gibt es den Kanal ein Jahr lang kostenlos, wer ihn über die Seite von Bayern München oder die offizielle Klub-App beziehen will, zahlt 5,95 Euro im Monat.





Von Montag bis Freitag soll es auf dem Sender jeweils um 11 und 18 Uhr eine News-Sendung zu sehen geben, die live aus dem Bayern-Studio an der Säbener Straße übertragen wird. Hinzu kommen öffentliche Trainingseinheiten, Pressegespräche, Talk-Formate, Partien der Bayern-Basketballer sowie die Heimspiele der U19-Junioren. Außerdem will der Sender exklusive Interview mit Bayern-Verantwortlichen und Spielern zeigen. Darüber hinaus werden beim Sender auch alle Spiele und Tore der Profi-Fußballmannschaft zeitversetzt Re-Live zu sehen sein. Die Nutzer können außerdem im Archiv stöbern und sich die "spannendsten Momente aus der Historie" des Vereins noch einmal ansehen.

Das Vorhaben werden sich auch andere Klubs ganz genau ansehen, haben sie damit doch die Möglichkeit, direkt zu den Fans zu gelangen - und müssen nicht mehr den Umweg über manchmal kritische Journalisten gehen. "Wir bauen unsere strategische Partnerschaft mit dem FC Bayern weiter aus und sind froh, unseren Kunden FC Bayern.tv live auf EntertainTV anbieten zu können", sagt Michael Hagspihl, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom Deutschland. "Auch bei der medialen Verbreitung der Vereinsinhalte ist der FC Bayern die Nummer eins in Deutschland und hat mit der Telekom, dem führenden Telekommunikationsanbieter, den richtigen Mitspieler an seiner Seite."

"Mit FC Bayern.tv live sind wir der erste deutsche Klub mit einem eigenen linearen TV Channel. Wir sind stolz, diesen Kanal in Kooperation mit unserem Hauptsponsor Telekom ins Leben rufen zu können. Es ist ein neuer Weg, um unsere vielen Fans zu erreichen", sagt Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München AG.