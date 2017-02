RTL II verpasst "Kochprofis" ein neues Konzept

© RTL II

Die "Kochprofis" von RTL II stehen vor einer relativ großen Veränderung: Ole Plogstedt verlässt das Format Anfang April zur 350. Sendung. Ab dann gibt es auch ein neues Konzept: In der Sendung tauchen regelmäßig wechselnde Gastköche auf.

TV-Koch Ole Plogstedt verlässt die "Kochprofis" von RTL II, das hat der Sender nun bekanntgegeben. Am 6. April wird er in der 350. Sendung zum letzten Mal zu sehen sein, er geht auf eigenen Wunsch. Der Sender nutzt den Abgang, um am Konzept seines Dauerbrenners zu schrauben. Ab der 350. Folge treten nämlich immer zwei altbekannte "Kochprofis" mit einem Gastkoch an, um Gastronomen unter die Arme zu greifen. Den Anfang macht Meta Hiltebrand, die in der Sendung am 6. April mit Plogstedt und Nils Egtermeyer zu sehen ist.

Plogstedt ist bereits seit sieben Jahren in der RTL-II-Sendung zu sehen. Für die Sendung selbst ist es die größte Veränderung seit dem großen Umbruch im Jahr 2009. Damals wechselten die "Kochprofis" Ralf Zacherl, Martin Baudrexel, Mario Kotaska geschlossen zu Vox und machten dort "Die Küchenchefs". Stefan Marquard verließ das Format komplett. "Die Kochprofis" ging mit neuen Köpfen weiter - auch mit Plogstedt, der etwas später in das Team kam. Zum aktuellen Team gehören neben Plogstedt noch Frank Oehler, Andreas Schweiger und Nils Egtermeyer.

Derzeit testet RTL II aber auch darüber hinaus, was es mit seinen "Kochprofis" noch so anstellen könnte. Vor einer Woche gingen die "Kochprofis" undercover in ein Restaurant, dem sie schon einmal halfen. Am heutigen Donnerstag, den 23. Februar, zeigt RTL II die Sendung unter dem Motto "Einsatz für dich" - dabei helfen die Köche keinem Gastronomen, sondern einem Ehepaar, das seine Silberhochzeit plant. Im vergangenen Jahr testete RTL II zudem das "Kochprofi-Battle", das allerdings überhaupt nicht bei den Zuschauern ankam.

Langzeittrend: Die Kochprofis



Die Quoten der "Kochprofis" liegen derzeit auf einem eher bescheidenen Niveau. Wöchentlich sehen etwa eine Million Menschen zu, manchmal auch deutlich weniger. Der durchschnittliche Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen liegt in diesem Jahr bei exakt 5,0 Prozent und damit deutlich unter den Normalwerten des Senders. Dass sich da was ändern muss, liegt auf der Hand.