P7S1 prüft Teilverkauf seines Reisegeschäfts

Trotz der gerade vorgelegten, starken Geschäftszahlen für 2016 prüft ProSiebenSat.1 einen Verkauf seines Reisegeschäfts - oder zumindest von Teilen davon. Einige Marken würden wenige Synergien liefern, erklärte Konzernchef Ebeling am Donnerstag.

ProSiebenSat.1 hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 17 Prozent gesteigert und 3,79 Milliarden Euro erwirtschaftet. Auch der Gewinn legte deutlich zu (DWDL.de berichtete). Besonders gut läuft es für das Unternehmen aber nicht im klassischen TV-Geschäft, sondern im Digitalbereich, der im Vergleich zum Vorjahr um satte 65 Prozent zulegen konnte. Von daher kommt nun die Ankündigung, man prüfe einen Teilverkauf des Reisegeschäfts, einigermaßen überraschend.

Man werde diesen Bereich nun aber ganz genau überprüfen, kündigte der Konzern am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz an. Zum Reise-Cluster gehören unter anderem weg.de, billiger-mietwagen.de, Mydays, Tropo und etraveli. Es gebe Interesse aus dem Markt und man müsse sich überlegen, ob man der beste Eigentümer für die Marken sei, so Konzernchef Thomas Ebeling. Man habe sich aber noch nicht zu einem Verkauf entschlossen und werde alle Möglichkeiten prüfen. "Im Moment ist alles drin - von verkaufen bis behalten", sagte Ebeling laut "Horizont" in Unterföhring.

Ebeling machte demnach bei der Pressekonferenz deutlich, dass einige bestehende Digitalmarken perfekt in das Unternehmen passen würden. Als Beispiel nannte der Konzernboss wetter.de und billiger-mietwagen.de, das sich beispielsweise gut mit Verivox ergänze. Andere Marken dagegen würden weniger Synergien liefern.