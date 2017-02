Vox holt seine "Pferdeprofis" schnell zurück

© Vox

Seit dem letzten Wochenende zeigt Vox am Samstagvorabend neue Folgen des "VIP Hundeprofis". Wenn Martin Rütter allen Promis mit ihren Vierbeinern geholfen hat, kehren ab April die "Pferdeprofis" zurück ins Programm des Senders.

Erst am 14. Januar haben "Die Pferdeprofis" bei Vox einen neuen Rekord aufgestellt. 1,84 Millionen Menschen sahen damals zu, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei 10,0 Prozent - beides waren Spitzenwerte für den Sender. Seit der vergangenen Woche zeigt Vox am Samstagvorabend nun neue Folgen des "VIP Hundeprofi" Martin Rütter, der Promis wie Anna-Maria Zimmermann und Joey Heindle im Umgang mit ihren Vierbeinern coacht. Doch mit den "Pferdeprofis" gibt es schon bald ein Wiedersehen.

Denn wie Vox nun bereits angekündigt hat, kehren die "Pferdeprofis" schon ab dem 1. April zurück ins Programm. Insgesamt vier neue Folgen wird der Sender dann samstags ab 19:10 Uhr zeigen. Erneut kümmern sich Sandra Schneider und Bernd Hackl um Pferde, die Probleme mit der Gesundheit haben. Produziert wird die Sendung von Mina TV.