Amazon drückt bei "American Gods" auf die Tube

Noch ist nicht allzu viel der neuen US-Serie "American Gods" gezeigt worden, die Premiere lässt jedoch nicht mehr lange auf sich warten. Inzwischen steht nämlich fest, dass die Serie ab Anfang Mai auch in Deutschland zu sehen sein wird.

Die von Fremantle für den amerikanischen Pay-TV-Sender Starz produzierte Serie "American Gods" geht am 1. Mai bei Amazon an den Start. Damit läuft die Produktion nur einen Tag nach der US-Ausstrahlung. Der Streamingdienst wird auf diese Weise wöchentlich eine neue Folge präsentieren. Die Episoden stehen jeweils in deutscher Synchronfassung und englischer Originalversion zur Verfügung.

"American Gods" basiert auf Neil Gaimans gleichnamigem Roman, welcher einen übermenschlichen Machtkampf zwischen alten Gottheiten aus verschiedenen Mythologien und neuen Formen von Göttern darstellt, die die Liebe der modernen Gesellschaft zu Geld, Technologie, Medien, Prominenz und Drogen repräsentieren. Die Serie soll jedoch nicht nur die Buch-Fans, die das Werk bereits seit 2001 kennen, bedienen, sondern will mit den "neuen Göttern" Storystränge einbauen, die Gaiman bislang noch nicht erzählte.

Protagonist Ricky Whittle ("The 100") ist der ehemalige Häftling Shadow Moon, der kurz nach seiner Entlassung auf Ian McShane ("Deadwood") in der Rolle des Mr. Wednesday trifft. Er möchte Shadow Moon für seine Mission rekrutieren. Ebenfalls mit dabei sind Emily Browning ("Sucker Punch") als Shadows Ehefrau Laura Moon, und Gillian Anderson ("Akte X") in der Rolle der Göttin Media, eine Sprecherin für die "neuen Götter". Weitere Rollen übernehmen Pablo Schreiber ("Orange Is the New Black") als Mad Sweeney and Yetide Badaki ("Masters of Sex") als Bilquis. Auf der Comic Con in San Diego wurde zudem bekanntgegeben, dass auch Kristin Chenoweth als Easter mitspielen wird.

Bryan Fuller ("Hannibal") und Michael Green ("Kings") fungieren als Autoren und Showrunner. David Slade (ebenfalls "Hannibal") führt bei einigen Episoden Regie und wirkte allgemein als kreativer Kopf mit. Craig Cegielski und Stefanie Berk fungieren neben Fuller, Green, Slade und Neil Gaiman als Executive Producer.