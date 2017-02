Luke Mockridge lässt Promis gegen Schüler antreten

© Sat.1/Boris Breuer

Die Primetime rückt näher: Im April zeichnet Brainpool eine neue Show mit Luke Mockridge auf, mit der der Comedian in Sat.1 Primetime-Luft schnuppern wird. In der Sendung müssen Promis noch einmal für zwei Stunden die Schulbank drücken.

Zusätzlich zu seiner Personalityshow soll Luke Mockridge demnächst für Sat.1 auch in der Primetime angreifen. Nachdem der Sender in der vorigen Woche gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de entsprechende Pläne bestätigte, steht nun auch fest, mit welchem Format der 27-Jährige im Frühjahr an den Start gehen wird. "Luke! Die Schule und ich" nennt sich die von Brainpool TV produzierte Sendung, die ein Stück weit an das vor knapp zehn Jahren ausgestrahlte Quiz "Das weiß doch jedes Kind" mit Cordula Stratmann erinnert.

In jeder Ausgabe lässt Luke Mockridge vier Promis gegen Schüler verschiedener Jahrgangsstufen in unterschiedlichen Fachgebieten gegeneinander antreten. Bei den zu bewältigenden Aufgaben geht es allerdings nicht nur um klassisches Schulwissen - auch körperliche und künstlerische Ertüchtigung soll eine Rolle spielen, verspricht der Sender, der bislang allerdings noch keinen genauen Sendeplatz für "Luke! Die Schule und ich" nennt. Klar ist allerdings, dass Anfang April zunächst vier Folgen in Köln-Mülheim entstehen sollen.

"Verdammt, was hatten wir in Englisch auf? Wir schreiben gleich Mathe und ich kann nichts! Mündliche Abitur-Prüfung - jetzt?! Ich kann nicht der Einzige sein, der immer wieder diese Träume hat. Deshalb stellen wir uns ihnen", sagt Luke Mockridge über seine neue Show und hält 20:15 Uhr für die perfekte Zeit für die erste Stunde: "Alle sind ausgeschlafen, in Stimmung und haben Bock."