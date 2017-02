Super RTL: "Promi-Dinner" statt Christopher Posch

© Vox

Nach schwachen Quoten hat Christopher Posch nun auch bei Super RTL ausgedient. Schon in der kommenden Woche sendet der Familiensender lieber "Secret Millionaire", ehe Super RTL dann ab Mitte März einen Blick ins Vox-Archiv gewährt.

Lange Zeit durfte Christopher Posch bei RTL auch in der Primetime ran. Sein Format "Christopher Posch – Ich kämpfe für Ihr Recht!" zeigte RTL zuletzt aber im Sommer 2015 und auch Wiederholungen laufen bei Super RTL nur mit überschaubarem Erfolg. Zuletzt enttäuschte Posch dort immer wieder, verfehlte die Marke von zwei Prozent teils deutlich. Die Kölner machen daher nun kurzen Prozess: Bereits in der kommenden Woche wird "Christopher Posch – Ich kämpfe für Ihr Recht!" nicht mehr gesendet.

Stattdessen sendet Super RTL zur besten Sendezeit übergangsweise die Doku-Reihe "Secret Millionaire". Weil man sich im Zuge der Posch-Verbannung auch gleich von "Endlich Zuhause!" trennt, das bislang in Doppelfolgen im Anschluss an Posch lief, sendet Super RTL dann gleich vier Folgen von "Secret Millionaire". Die Reihe darf dabei auch am späteren Freitagabend ran, wo Super RTL bislang Poschs Doku-Soaps im Anschluss an den Family-Cartoon und "Tom und Jerry" wiederholte.

"Secret Millionaire" ist dabei allerdings sowohl am Donnerstag, als auch am Freitag nur eine kurzfristige Übergangslösung. Mit etwas mehr Vorlauf startet Super RTL am 16. März nämlich einen komplett neuen Donnerstag, bei dem man ausnahmsweise einmal nicht ins RTL-Doku-Archiv greift, sondern sich bei Vox bedient. In den Abend startet Super RTL dann nämlich immer mit einer Folge des "perfekten Promi-Dinners". Im Anschluss zeigt Super RTL ab 22:45 Uhr eine Folge der längst eingestellten Vox-"Küchenchefs", die am späteren Freitagabend ab dem 17. März gleich in Doppelfolgen antreten dürfen. Was ab dem 16. März donnerstags um 23:45 Uhr gesendet wird, steht noch nicht fest.