Das Erste plant Geburtstagsshow für Frank Elstner

© SWR/Krause-Burberg

In knapp zwei Monaten wird Frank Elstner 75 Jahre alt. Der runde Geburtstag ist offenbar auch an der ARD nicht vorbei gegangen: Laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" will Das Erste den Ehrentag Elstners mit einer Primetimeshow feiern.

Am 19. April wird Frank Elstner 75 Jahre alt. Einige Tage vor seinem eigentlichen Geburtstag wird diese runde Zahl dabei offensichtlich bereits im Fernsehen gefeiert. Wie die "Bild am Sonntag" in der aktuellen Ausgabe berichtet, soll es bei der ARD zumindest entsprechende Planungen geben. Demnach beabsichtigt man bereits seit einigen Monaten, eine aufwändige Primetimeshow anlässlich Elstners rundem Geburtstag zu veranstalten.

In der Sendung sollen demnach etliche prominente Wegbegleiter mit Elstner feiern. Eingeladen sind laut "Bild am Sonntag" etwa Günther Jauch und Babara Schönberger. Auch Thomas Gottschalk soll an der Sendung teilnehmen und dort dann auch wieder gemeinsam mit "Michelle Hunziker" auftreten, mit der er einst "Wetten, dass..?" moderierte und auch beim "Supertalent" in der Jury saß. Ausgestrahlt werden soll die Geburtstagssause dann am 8. April – wenn Elstner also streng genommen noch 74 Jahre jung ist. Durch die Sendung führt laut "Bild am Sonntag" der showerprobte Kai Pflaume. Eine Bestätigung der ARD steht allerdings noch aus.

Frank Elstner hat bereits seit etlichen Jahren seine Fernsehheimat bei der ARD und ist dort beim Südwestrundfunk zuhause. Für das SWR Fernsehen führte er bis vor anderthalb Jahren durch seine eigene Talkshow "Menschen der Woche" am Samstagabend. Im Ersten moderierte Elstner zwischen 2002 und 2009 die Abendshow "Verstehen Sie Spaß?", die ebenfalls vom SWR verantwortet wird. Auch heute ist Elstner noch in unregelmäßigen Abständen im Ersten zu sehen, wenn er gemeinsam mit Ranga Yogeshwar durch "Die große Show der Naturwunder" führt. Anfang des Jahres war er mit seiner Sendung "Elstners Reisen" in Sri Lanka zu sehen.

Sein größtes Werk ist aber wohl bis heute "Wetten, dass..?". Elstner ist Erfinder der Show und führte bis 1987 auch selbst durch die mittlerweile eingestellte Sendung, ehe er sie an Thomas Gottschalk abgab. Danach entwickelte er neue Formate für das ZDF, die aber nicht an den Erfolg von "Wetten, dass..?" anknüpfen konnten. Zwischenzeitlich war Frank Elstner auch ein bekanntes RTL-Gesicht und führte dort durch verschiedene Abendshows und täglich durch die erste deutsche Version von "Jeopardy!". Für RTL moderierte er in der Anfangszeit seiner Karriere auch bereits im Hörfunk bei Radio Luxemburg, wo er bis zum Start von "Wetten, dass..?" zehn Jahre lang auch als Programmdirektor tätig war.